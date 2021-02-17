Начальника УМВД по ХМАО наказали за школьный урок с дубинками и щитами

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Начальник управления полиции по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре предупрежден о неполном служебном соответствии после проведения его подчиненными занятий с участием школьников в Нижневартовске, на котором ученикам выдали каски, щиты и дубинки.

"15 января в одной из школ города Нижневартовска ХМАО местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым", - сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она отметила, что приказом главы ведомства Владимира Колокольцева "за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных" на начальника УМВД по ХМАО полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание - "предупреждение о неполном служебном соответствии".

Как сообщалось, сотрудники полиции проводили "Урок мужества" в школе №42. На нем они разыграли сценку, где часть учеников в шлемах, со щитами и дубинками противостоит сверстникам, забрасывающих их игровыми мячами.

Видео с этого урока во вторник, 16 февраля, появилось в местных телеграмм-каналах. На кадрах видно, как в спортзале старшеклассники выстроились в две шеренги: в одной - ученики в шлемах и со щитами, в другой - ученики со спортивными мячами. По команде человека в полицейской форме школьники начинают забрасывать шеренгу "бойцов" баскетбольными и волейбольными мячами. Одного активиста, который сымитировал нападение с кулаками, хватают и уносят за стену щитов.

В пресс-службе ОМВД по Нижневартовску "Интерфаксу" ранее заявили, что это была профориентационная акция, направленная на то, чтобы школьники поступали в учебные заведения системы МВД.

"Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано", - сказал собеседник агентства.