РФ отложила обязательную прослеживаемость товаров до середины 2021 г.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении эксперимента по прослеживаемости товаров до 30 июня 2021 года.

"Это позволит бизнесу и контрольным органам лучше подготовиться к началу эксплуатации национальной системы прослеживаемости (НСП), в том числе завершить оптимизацию программного обеспечения", - говорится в сообщении правительства.

Таким образом, правительство поддержало Минфин, который в январе предложил перенести создание обязательной национальной системы прослеживаемости товаров на середину года. Минфин мотивировал это необходимостью подготовки бизнес-сообщества и доработки программного обеспечения. Ранее предполагалось, что обязательная НСП заработает в РФ с 1 января 2021 года.

Как напоминают в пресс-службе правительства, эксперимент по прослеживаемости стартовал в России летом 2019 года. "За это время удалось наладить процедуру учета товаров, отточить работу информационной системы, организовать межведомственное взаимодействие", - отмечают в кабмине.

На сегодняшний день в рамках эксперимента контролируются несколько групп товаров, в их числе – холодильники, стиральные машины, электронные интегральные схемы. Конкретный перечень продукции утверждается решением Совета Евразийской экономической комиссии. Аналогичные НСП формируется во всех странах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Формирование НСП позволит снизить объёмы контрафакта, поддержать добросовестных предпринимателей, оградить граждан от некачественных и потенциально опасных товаров. Ее запуск в формате ЕАЭС должен обеспечить максимальную прозрачность товарных потоков как на территориях стран - участниц союза, так и в трансграничном формате", - поясняют в правительстве.

Сейчас участие в системе добровольное. Однако после запуска НСП предполагается поэтапное – с 1 января 2022 года и 1 июля 2022 года – введение штрафов за нарушения (непредставление или несвоевременное представление в ФНС отчета об операциях с товарами в рамках НСП, непредставление счета-фактуры или документа об отгрузке товаров и т.д.).