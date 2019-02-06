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Экономика

Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ подготовил проект постановления о прослеживании нескольких видов импортируемых товаров, сообщила в среду газета "Коммерсант".

Согласно проекту, постановление должно вступить в силу 1 апреля 2019 года, а эксперимент по прослеживаемости будет добровольным до конца года. По словам "Ъ", в первоначальный список товаров входят холодильники, стиральные машины и машины для сушки, мониторы и проекторы, детские коляски и металлическая мебель, интегральные электронные схемы, а также промышленные транспортные средства.

Оператором единой информационной системы для проведения эксперимента была выбрана Федеральная налоговая служба, которая обозначит "правила предоставления сопроводительных документов, а также требования к участникам эксперимента". Федеральная таможенная служба, в свою очередь, займется передачей сведений о товарах из таможенных деклараций.

Как отмечает "Ъ", система сплошной маркировки и прослеживаемости товаров должна появиться до 2024 года.

Теги: ФНС, ФТС, Минфин
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