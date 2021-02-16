Главный архитектор Москвы призвал сохранить развязку на Лубянке

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - При принятии решений об установке каких-либо памятников на Лубянской площади нужно сохранить ее как важную транспортную развязку в самом центре Москвы, заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Кузнецов напомнил, что раньше обсуждалась возможность обустроить на Лубянке пешеходную зону, но от этой идеи отказались, поскольку на площади слишком плотный трафик.

"Скорее всего, и подземное пространство здесь использовать не получится из-за большого объема инженерных сетей и проходящего под площадью метро", - добавил архитектор.

16 февраля комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества обсуждала с экспертами, нужен ли на Лубянке вообще какой-либо памятник как архитектурная доминанта, а если да, то какой. Коммунисты давно требовали вернуть на эту площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Недавно с таким же требованием выступили несколько писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин и Александр Проханов. Также звучали предложения поставить там памятник бывшему главе КГБ и генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову и царю Ивану III, либо вернуть водоразборный фонтан.

Исторически архитектурная доминанта всегда была на Лубянской площади, ее возвращение было бы оправдано, но если ставить там памятник, то он должен объединить, а не расколоть общество, заявил на заседании комиссии замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов. Он считает, что подходящим символом для объединения нации стал бы князь Александр Невский.

"На Лубянской площади необходимо разместить объект, который будет уважаем разными группами общества. Именно поэтому предлагаем разместить здесь часовню святому мученику Феликсу, - заявил на этом же заседании публицист Павел Данилин. - Это почитаемая у христиан фигура, которая не станет раздражителем ни для какой группы общества".

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил подключить к решению этого вопроса москвичей через голосование на платформе "Активный гражданин".

Памятник Дзержинскому работы скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году после провала августовского путча. Сейчас он находится в парке "Музеон".

В 2016 году общественные организации "Мемориал" (признана в России НКО-иноагентом) и "Архнадзор" поддержали предложение главного архитектора Москвы восстановить на Лубянской площади исторический фонтан, однако технологически это оказалось невозможно.