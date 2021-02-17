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Ozon в IV квартале увеличил оборот в 2,4 раза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ozon увеличил оборот в четвертом квартале 2020 г в 2,4 раза, впервые закончив год с положительным операционным денежным потоком.

Оборот Ozon (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, вырос более чем на 140% и превысил 74 млрд рублей, сообщила компания в среду.

Рост показателя обусловлен высокой частотой заказов товаров, ростом продаж в регионах и расширением инициатив в области финтеха.

"Четвёртый квартал 2020 стал периодом рекордного роста Ozon как маркетплейса, а экспансия в регионы стимулировала увеличение продаж в различных городах России. Перспективы развития российского e-commerce впечатляют", - заявил глава компании Александр Шульгин, процитированный в сообщении.

Увеличение региональных продаж связано с ростом инвестиций в логистическую инфраструктуру, отмечают в компании. Так, за 2020 год были запущены фулфилмент-центры в Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге и Новосибирске, которые позволили ускорить время доставки товаров для покупателей.

Количество выполненных за квартал заказов выросло на 137%, до 29,6 млн с 12,5 млн в четвёртом квартале 2019 года. Доля GMV маркетплейса достигла 52% против 26% год назад благодаря увеличению количества продавцов на платформе Ozon и, как следствие, росту SKU в ряде товарных категорий.

По итогам года показатель GMV составил 195 млрд руб., увеличившись также на 140%. Количество выполненных заказов выросло в 2,32 раза, до 73,9 млн. Доля GMV маркетплейса выросла до 48% с 17%.

"По итогам года компания вышла на точку безубыточности по операционному денежному потоку", - сказано в сообщении.

Ozon планирует опубликовать финансовые результаты за 2020 год 30 марта.

Ozon в конце прошлого года привлек $1,2 млрд по итогам IPO и параллельного private placement в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok.

Ozon

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