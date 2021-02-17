Адвоката Навального сочла, что РФ должна его отпустить по решению ЕСПЧ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти РФ должны исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении оппозиционера Алексея Навального в связи со взятыми на себя международными обязательствами, заявила "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Она отметила, что "исполнение правила 39 регламента находится под контролем Комитета министров Совета Европы".

Ранее Михайлова сообщила, что ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". По словам адвоката, такое решение принято ЕСПЧ впервые.

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд рассмотрел "обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей". В суде отметили, что обеспечительные меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ неисполнимо и противоречит российскому законодательству, а также является грубым вмешательством в деятельность судебной власти.