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Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального
Алексей Навальный в Бабушкинском суде
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального из-под стражи неисполнимо, оно противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права, заявил глава Минюста России Константин Чуйченко.

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства", - говорится в комментарии Чуйченко, поступившем в среду в "Интерфакс".

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"Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - сказал министр.

В-третьих, отметил он, "требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи".

"Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы", - заявил Чуйченко.

По его словам, "исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона".

Решение ЕСПЧ

Ранее в среду адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". По ее словам, такое решение "ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить".

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд принял его, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей".

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в течение испытательного срока. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

Суд над Алексеем Навальным

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Минюст РФ Константин Чуйченко ЕСПЧ Алексей Навальный

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