Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Адвокат сообщил, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

Адвокат сообщил, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального
Алексей Навальный в Бабушкинском суде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального, сообщила "Интерфаксу" в среду его адвокат Ольга Михайлова.

"Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора", - сказала она.

Адвокат отметила, что такое решение "ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить".

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей".

В суде отметили, что обеспечительные меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше", в рамках которого он в 2014 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего арест ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

Суд над Алексеем Навальным

15
Алексей Навальный ЕСПЧ Россия

Новости по теме

Новости

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы

Москва предупредила Израиль о последствиях дальнейших ударов по Сирии

Москва предупредила Израиль о последствиях дальнейших ударов по Сирии

Украина вышла из очередного Соглашения СНГ

Украина вышла из очередного Соглашения СНГ

В ЕС поставят дополнительно 200 млн доз вакцины Pfizer

В сектор Газа доставят тысячу доз вакцины "Спутник V"

Узбекистан сертифицировал вакцину "Спутник V"

Добыча нефти в США рекордно упала из-за морозов в Техасе

Путин заявил, что противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их проект на Украине

Путин заявил, что противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их проект на Украине

Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Что случилось этой ночью: среда, 17 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');