Адвокат сообщил, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

Алексей Навальный в Бабушкинском суде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального, сообщила "Интерфаксу" в среду его адвокат Ольга Михайлова.

"Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора", - сказала она.

Адвокат отметила, что такое решение "ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить".

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей".

В суде отметили, что обеспечительные меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше", в рамках которого он в 2014 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего арест ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.