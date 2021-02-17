Назначены докладчики для процедуры регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) назначило докладчиков для рассмотрения заявки Российского фонда прямых инвестиций на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, сообщил сам РФПИ в микроблоге вакцины в твиттере.

Заявка на регистрацию уже подана. Препарат ждет начала экспертизы и официального объявления ЕМА об этом.

Евросоюзу предложили массовые поставки "Спутник V", если вакцина будет зарегистрирована и после того, как в июне в России завершится масссовая вакцинация, напомнили в фонде.

"Этот график можно ускорить, если задействовать производственные мощности Евросоюза, которые ждут утверждения ЕМА "Спутника V", - говорится в сообщении.

Пока Россия будет поставлять вакцину в Венгрию и другие страны ЕС, которые напрямую одобрили "Спутник V", отмечают в РФПИ.

Фонд подал заявку на экспертизу, следующим шагом будет подача заявки для авторизации на рынке. РФПИ готов производить вакцину в Европе, если получит все разрешения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕМА пока не проводит рассмотрение вопроса о выдаче маркетингового разрешения для использования на рынке ЕС российской вакцины "Спутник V". Член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис, участвовавшая в пресс-конференции, подтвердила, что разработчики "Спутника V" не обращались в EMA за разрешением, а только прошли научную консультацию.