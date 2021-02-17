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ЕК одобрила дополнительный контракт на 300 млн доз вакцины Moderna

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила в среду второй контракт с фармацевтической компанией Moderna, который предусматривает дополнительную закупку 300 млн доз вакцины против COVID-19 от имени государств-членов ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции в Брюсселе она подчеркнула, что это приближает Евросоюз к его главной цели: "как можно быстрее обеспечить всем европейцам доступ к безопасным и эффективным вакцинам". Она отметила, что "с портфелем, насчитывающим до 2,6 млрд доз, мы сможем предоставлять вакцины не только нашим гражданам, но и нашим соседям и партнерам".

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В коммюнике Еврокомиссии, опубликованном по этому случаю, отмечается, что контракт предусматривает поставку 150 млн доз в 2021 году и возможность покупки дополнительных 150 млн в 2022 году.

В сообщении ЕК отмечено, что контракт предусматривает возможность пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны.

В документе напоминается, что "европейский портфель вакцин", которые будут производиться в Евросоюзе, включает уже подписанные контракты с BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac и Moderna. Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит Европе доступ к 2,6 млрд доз, как только будет доказана безопасность и эффективность их всех.

ЕК уже выдала разрешения на коммерческое использование в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer 21 декабря 2020 года, Moderna 6 января 2021 года и AstraZeneca 29 января 2021 года.

ЕК Moderna коронавирус

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