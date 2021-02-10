РФПИ опубликовал подтверждение заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выложил в твиттере свою заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, поданную в конце января.

"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что они не могут найти заявку на регистрацию "Спутника V" на регистрацию, мы прилагаем подтверждение о подаче такой заявки от 29 января 2021 года", - говорится в заявлении РФПИ в среду.

Ранее ЕМА во второй раз за последние дни заявило, что не получило заявки на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе.

В январе "Спутник V" зарегистрировала Венгрия - первой из стран ЕС.