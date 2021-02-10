Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:54Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

РФПИ опубликовал подтверждение заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выложил в твиттере свою заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, поданную в конце января.

"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что они не могут найти заявку на регистрацию "Спутника V" на регистрацию, мы прилагаем подтверждение о подаче такой заявки от 29 января 2021 года", - говорится в заявлении РФПИ в среду.

Ранее ЕМА во второй раз за последние дни заявило, что не получило заявки на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе.

В январе "Спутник V" зарегистрировала Венгрия - первой из стран ЕС.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V ЕС РФПИ Коронавирус

Новости по теме

Новости

Египетский курорт Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной

Китай успешно вывел зонд на орбиту Марса

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок

Турция собралась отправить в космос женщину

Берлин ведет конфиденциальные переговоры с США по "Северному потоку 2"

Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции

Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции

В Германии зафиксировали температурные и "снежные" рекорды

В Германии зафиксировали температурные и "снежные" рекорды

"Транснефть" ждет ухода в минус "Запад-Транснефтепродукта" из-за действий Минска

Пандемия коронавируса

В мире из почти 107 млн заразившихся COVID умерли 2,3 млн

Что случилось этой ночью: среда, 10 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');