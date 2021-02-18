Бывший схиигумен рассказал о взятках ради уклонения от ИНН

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который сейчас находится в СИЗО как фигурант уголовного дела, через адвокатов признался, что ради уклонения от получения ИНН для Среднеуральского монастыря он пошел на дачу взятки.

"Чтобы не было реквизитов на монастырях, мне пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы не нарушать благословения моего духовного отца старца Кирилла", - говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале его защитников.

Свои действия бывший схимонах объяснил, процитировав старца архимандрита Кирилла (Павлова), ныне покойного: "Сегодня - ИНН, завтра - карточка, послезавтра - печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН. Я лично брать не буду".

Сергий также отметил, что настоятельница обители игуменья Варвара (Крыгина), прежде говорившая, что ИНН для монастыря не возьмет, на данный момент его уже получила.

"Судя по тому, какие астрономические суммы называет Н.В.Романов, когда говорит о деньгах, которыми распоряжался, его отказ от регистрации монастыря в качестве отдельного юридического лица, имеющего банковские счета, проводящего безналичные расчеты, ведущего официальную бухгалтерию, подающего отчеты об использовании целевых поступлений, не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком", - прокомментировал "Интерфаксу" секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. Весной у него начался конфликт с Екатеринбургской епархией на почве отношения к коронавирусу и вводимым ограничениям. С середины июня он находился в Среднеуральском монастыре и фактически контролировал обитель. Летом 2020 года его лишили сана, а в сентябре - отлучили от церкви.

В ночь на 29 декабря Сергия задержали в монастыре, перевезли в Москву и арестовали. Ему предъявлены обвинения по статьям о склонении к самоубийству, о самоуправстве и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.