"Захваченный" схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

Среднеуральский женский монастырь Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На Урале продолжается исход насельниц из Среднеуральского женского монастыря, захваченного в середине июля духовником обители, бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), сообщил религиовед Роман Силантьев со ссылкой на источники в монастыре. По его данным, ушло уже 14 монахинь.

"Известно о нескольких группах монахинь, покинувших обитель, - сказал он. - Их примеру последовали сотни трудников и паломников, которые постоянно проживали в монастыре. К сожалению, некоторые из насельниц, которые были вынуждены уйти, находятся в тяжелом психологическом состоянии".

Силантьев предположил, что "обостряющаяся мания величия отца Сергия будет стоить ему потери самых адекватных адептов".

СМИ начали сообщать, что отец Сергий "захватил" монастырь после первого заседания суда Екатеринбургской епархии по его делу. Он отстранил настоятельницу от управления и вызвал казаков охранять обитель. Пресс-служба Екатеринбургской епархии утром 17 июня сообщила, что из монастыря ушли настоятельница, игуменья Варвара (Крыгина), и четыре монахини, которые "не разделяют раскольническую позицию". Схиигумен через интернет заявил, что игуменья самостоятельно ушла из монастыря, ее не выгоняли, и что в монастыре все спокойно, в чем убедились полицейские, прокуроры и сотрудники ФСБ.

С тех пор отец Сергий покидать монастырь отказывался и не посещал заседания судов.

Весной ему сначала запретили проповедовать, затем запретили в служении за отказ повиноваться церковному начальству, отрицание коронавируса и другие нарушения. Епархиальный суд 3 июля лишил его сана за нарушение священнической присяги и монашеских обетов.

После этого светский суд оштрафовал его на 90 000 рублей за распространение в интернете фейков о коронавирусе и на 18 000 рублей - по экстремистской статье о возбуждении ненависти и вражды.