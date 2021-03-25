Полиция уличила двух монахинь Среднеуральского монастыря в отсутствии регистрации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На двух монахинь Среднеуральского женского монастыря полицейские составили административные протоколы об отсутствии регистрации, сообщил "Интерфаксу" Павел Бабиков - адвокат бывшего духовника обители Сергия (Романова).

По его словам, обе женщины давно являются монахинями и живут в монастыре, у них "еще советские паспорта".

Им грозит небольшой штраф, считает адвокат.

Официального комментария МВД у агентства пока нет.

Об очередном рейде в обители стало известно в четверг утром. Бабиков рассказывал, что пришли полицейские, в том числе из отдела по борьбе с экстремизмом, природоохранная прокуратура проверяла, откуда в монастыре дрова, также пришли сотрудники Минприроды.

18 марта полицейские проверяли документы у насельников и увезли в отдел несколько человек.

Еще один рейд прошел в обители 26 февраля. Сообщалось, что тогда полицейские искали нового лидера насельников, келейника Сергия - Силуана, который до пострига несколько раз менял фамилию и которого разыскивают за тройное убийство.

Еще один рейд прошел в монастыре в ночь на 29 декабря, и тогда был задержан Сергий. Сейчас бывший схиигумен находится в Москве в СИЗО как обвиняемый по нескольким уголовным статьям. Летом 2020 года схиигумена лишили сана, в сентябре - отлучили от церкви. Он контролировал Среднеуральский монастырь с середины июня, нанял казаков для его охраны и отказывался покидать обитель.