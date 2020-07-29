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Епархия готова перевести детей из "захваченного" Среднеуральского монастыря

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия готова перевести воспитанников гимназии Среднеуральского женского монастыря, которая приостановила деятельность, в Свято-Симеоновскую православную гимназию. Учиться на новом месте они смогут очно и бесплатно.

Документы от родителей и опекунов этих детей начнут принимать 17 августа, сообщила пресс-служба епархии.

Это решение было принято "в связи с необходимостью обеспечить детей качественным образованием в ситуации, когда это стало невозможным из-за антиканонических действий и захвата обители схимонахом Сергием".

Гимназия при монастыре приостановила деятельность после того, как соратник схимонаха Всеволод Могучев выложал на своем YouTube-канале запись, на которой лишенный сана Сергий (Романов) заявил, что готов принять на обучение в гимназию 100-120 детей.

Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. В середине июня он отстранил от власти игуменью и призвал казаков круглосуточно охранять обитель. С тех пор он отказывается оттуда выходить, а из обители начался исход монахинь и насельников.

3 июля епархиальный суд лишил его сана схиигумена. Перед этим ему запрещали проповедовать, а затем и служить за ковид-диссидентство и призывы не подчиняться церковному начальству и светским властям. Светские суды его дважды штрафовали по административным статьям о распространении фейков о коронавирусе в период эпидемии и за разжигание ненависти и вражды.

В СМИ были публикации о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре на протяжении многих лет. 2 июля епархия начала собирать такую информацию. Журналист и политик Ксения Собчак сняла об этом документальный фильм, несмотря на нападение на ее съемочную группу в обители.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь

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