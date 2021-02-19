Арестован застреливший ребенка через дверь житель Читы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края, застреливший из-за ссоры с соседями девятилетнюю девочку через закрытую дверь, по решению суда арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении 33-летнего жителя Читы меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что на допросе мужчина частично признал вину и объяснил, что причиной конфликта с соседом стал шум из-за ремонта.

Установлено, что обвиняемый по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего) ранее судим, не имеет постоянного источника дохода. Ход следствия находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

Как сообщалось, 17 февраля житель Читы 1988 года рождения подошел к двери соседей, постучал и произвел выстрел из гладкоствольного оружия. Подошедший к двери ребенок получил смертельное ранение.