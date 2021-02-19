Число новых случаев COVID-19 в Москве уже неделю не превышает 2 тыс.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Около 1,9 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, следует из информации оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 1 972 случая заболевания. Таким образом, 19 февраля стало седьмым днем подряд, когда в российской столице фиксируют менее 2 тыс. инфицированных COVID-19. Накануне в городе зарегистрировали 1 950 пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших, таким образом, составило 964 609 москвичей. Выздоровели за сутки 2 112 жителей столицы.

Всего после перенесенной коронавирусной инфекции в Москве выписали 880 767 человек. За последние 24 часа коронавирус привел к смерти 53 москвичей, всего заболевание унесло жизни 14 631 жителя столицы.

Накануне сообщалось о выздоровлении после COVID-19 2 514 москвичей и смерти 55 человек.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.