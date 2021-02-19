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Закупки COVID-вакцин развитыми странами превысили численность их населения

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Развитые страны закупают вакцин от коронавируса больше, чем им необходимо для вакцинации всего населения, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

Организация в ходе анализа текущих сделок по поставкам противовирусных вакцин обнаружила, что на данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против COVID-19. Это более, чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран.

ONE Campaign заявляет, что США и Великобритания должны поделиться лишними дозами для борьбы с пандемией во всем мире. По их оценке, если этого не будет сделано, миллиарды людей останутся без необходимой защиты от коронавируса, что может продлить пандемию.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса COVID-19 в мире.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Хроника коронавируса. Февраль.

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США Великобритания Коронавирус

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