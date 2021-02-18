Спад заражений COVID в столице заметили во всех возрастных группах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается спад заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости (COVID-19 - ИФ)", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Заммэра добавила, что спад заболеваемости среди детей старших и средних классов московских школ в последние четыре недели составляет около 30%, среди детей младших классов - 11%.

Она уточнила, что все ограничения, введенные в сентябре прошлого года в школах, в полном объеме продолжают действовать. Это обязательная термометрия на входе, санитарная уборка и кварцевание кабинетов, а также раздельный вход в школу и столовую для детей из разных параллелей. Кроме того, это обязательное ношение масок для всех работников школ: административный персонал, учителя и охранники.

Заммэра отметила, что детям старших классов было рекомендовано носить маски, чтобы обезопасить себя и окружающих.

По последним данным, в Москве зафиксировано 1 950 новых случаев COVID-19 за сутки, 55 пациентов скончались, 2 514 выздоровели.