В Костроме завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Костромы, который подозревается в призывах к массовым беспорядкам, сообщает управление СКР по региону в пятницу.

По данным следствия, 31-летний костромич с августа 2018 года по апрель 2020 года регулярно размещал в социальных сетях публичные призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам и применению оружия.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками УМВД по региону.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами).