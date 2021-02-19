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В Костроме завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Костромы, который подозревается в призывах к массовым беспорядкам, сообщает управление СКР по региону в пятницу.

По данным следствия, 31-летний костромич с августа 2018 года по апрель 2020 года регулярно размещал в социальных сетях публичные призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам и применению оружия.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками УМВД по региону.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами).

Кострома СКР

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