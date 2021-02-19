"Норникель" исполнит решение суда о взыскании ущерба в 146 млрд руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" принял решение отказаться от обжалования решения суда об ущербе в 146 млрд рублей в результате разлива топлива на норильской ТЭЦ, говорится в сообщении компании.

"После тщательного рассмотрения мотивировочной части решения и оценки перспектив обжалования было принято решение об исполнении решения суда", - заявила компания.

"Норникель" решил не подавать апелляцию, сказал глава совета директоров компании Гарет Пенни. По его словам, такое решение было принято "на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов".

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "дочке" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении ущерба окружающей среде в результате аварии 29 мая прошлого года на ТЭЦ-3 Норильска.

Сумма иска была около 147,7 млрд рублей, из них суд постановил НТЭК возместить 146,2 млрд рублей. Ранее Росприроднадзор назвал уточненную сумму для возмещения вреда, причиненного окружающей среде, - около 145 млрд рублей, но при этом не ходатайствовал об уточнении исковых требований.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК просел фундамент под резервуаром с горючим и произошла его разгерметизация. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 000 тонн дизельного топлива, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела. Ростехнадзор главной причиной аварии назвал слабую несущую способность опоры резервуара и свай и выявил огрехи в установке этих свай.