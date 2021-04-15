"Норникель" завершил переработку жидкости, разлившейся на ТЭЦ-3

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники "Норникеля" завершили переработку 35 000 тонн водно-топливной смеси, собранной в районе разлива солярки после майской аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. Из смеси извлечено больше 15 000 кубометров чистого топлива, сообщил вице-президент по федеральным и региональным программам "Норникеля" Андрей Грачев.

Он сообщил об этом на площадке Красноярского экономического форума (КЭФ-2021).

Грачев напомнил, что из аварийного резервуара вылилась 21 000 тонна дизельного топлива.

"В ходе 4-го этапа ликвации последствий аварии выполнены следующие мероприятия: 100% топливно-водяной смеси переработано, и она разделена на топливо и на воду. Топлива мы получили 15,5 тыс. кубометров, технической воды разделенной - в объеме около 20 тыс. метров кубических. То есть фактически уже в четвертом этапе мы завершаем эту тему", - сказал он.

Кроме того, на месте аварии собрано 655 тонн зараженного грунта.

29 мая 2020 года на территории хранилища аварийного дизтоплива норильской ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (структура "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара, из которого вылилось больше 20 000 тонн солярки. Нефтепродукты попали в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. , последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. Из-за разлива топлива в Норильске была объявлена ЧС федерального уровня. Были возбуждены уголовные дела.

Ростехнадзор позднее пришел к выводу о том, что авария произошла из-за нарушений при проектировании и строительстве свайного основания резервуара.

В сентябре 2020 года МЧС сообщило о завершении третьего этапа ликвидации последствий разлива топлива: вся собранная с места аварии водно-топливная смесь была перекачана по специально построенным трубопроводам к месту переработки, начались работы по ее сепарации на топливо и воду.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля 2021 года взыскал с НТЭК по иску Росприроднадзора 146,177 млрд рублей ущерба.