Петербургский клуб "Космонавт" оштрафован за ноябрьские нарушения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге Ленинский суд оштрафовал на 200 000 рублей ООО "Космос" (клуб "Космонавт") за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства ООО "Космос" (клуб "Космонавт"), сообщила пресс-служба городских судов.

Административное дело клуба рассматривается повторно.

В декабре Ленинский суд признал компанию виновной, но закрыл дело "за малозначительностью". Городской суд затем отменил это решение и направил дело на второй круг.

В административном протоколе, составленном на клуб, говорилось, что 28 ноября 2020 года сотрудники клуба не обеспечили, чтобы посетители при входе в концертный зал и у барных стоек соблюдали социальную дистанци. Также они не проводили обеззараживание воздуха в помещениях и регулярную дезинфекцию контактных поверхностей; а в местах общего пользования не было антисептиков. Проверяющие также обнаружили, что персонал не осматривали на признаки респираторных заболеваний.

Власти Петербурга ранее назвали несогласованными концерты "Бригадного подряда" в клубе "Космонавт" и "Чижа&Co" в клубе "А2", поскольку в городе с 14 ноября клубные мероприятия с участием более 50 человек нужно было согласовывать с комитетом по культуре Смольного.

Кроме того, выездные проверки Роспотребнадзора выявили в клубах нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На клубы составили протоколы о временном запрете деятельности, материалы о нарушениях были направлены в суды.

В декабре Петроградский районный суд Петербурга прекратил дело в отношении ООО "Клуб А2" "в связи с отсутствием события административного правонарушения".