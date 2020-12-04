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Ледовый дворец оштрафован на 480 000 рублей за концерты Басты

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Невский суд оштрафовал на 480 000 рублей ОАО "Дворец спорта" (Ледовый дворец), за нарушения на концертах рэпера Басты (Василия Вакуленко) 27 и 28 ноября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Пандемия коронавируса

Компанию привлекли за нарушение по ч.2 ст.6.3 КоАП (о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях ЧС или угрозы распространения заболевания). Статья предусматривает штраф до 500 000 рублей.

Записи зрителей с двух концертов Басты, которые прошли в конце ноября, вызвали возмущение пользователей соцсетей, которые обратили внимание, что в зале были толпы людей без масок. В частности, видео из Ледового дворца выложил в инстаграме депутат Госдумы, житель Петербурга Сергей Боярский. Он выразил недоумение в связи с тем, почему это мероприятие было разрешено и прошло без соблюдения жестких ограничений при том, что для других бизнесов и площадок действуют более жесткие запреты.

Представитель Ледового дворца заявил, что мероприятие было согласовано с властями. Это подтвердил городской комитет по культуре.

1 декабря о нарушениях на концертах глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту. Владимир Путин согласился, что недопустимо так рисковать здоровьем людей, и призвал разобраться с тем, кто допустил нарушения. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять административные меры в отношении организаторов концертов.

2 декабря председателю городского комитета по культуре Константину Сухенко был объявлен выговор "за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры" в плане соблюдения мер по борьбе с коронавирусом. Губернатор Александр Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные ими мероприятия.

Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Баста Ледовый дворец коронавирус Невский суд Александр Беглов Константин Сухенко

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