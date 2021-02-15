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В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Две отрасли - масложировая и сахарная, цены на продукцию которых в РФ регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, - в январе существенно снизили производство продукции. Таковы данные Росстата.

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Так, выпуск подсолнечного масла оказался ниже, чем в январе и декабре прошлого года. Нерафинированного масла и его фракций в январе изготовлено 493,7 тыс. тонн, что, соответственно, на 10,4% меньше, чем в январе, и на 12% меньше, чем в декабре прошлого года.

Темпы падения производства рафинированного масла и его фракций были выше: в январе в годовом выражении они составили 20,2%, по сравнению с декабрем - 26,2%. Всего было выработано 150,05 тыс. тонн этого масла.

Производство маргарина составило 28 тыс. тонн, что на 17,4% меньше, чем в январе, и на 29,6% ниже показателя декабря прошлого года.

Наибольший спад в пищевой промышленности в январе отмечен в производстве свекловичного сахара - на 62,7% в годовом выражении и 69,5% по сравнению с декабрем 2020 года. Сахара выработано 200,8 тыс. тонн. "Значительное снижение производства сахара в январе по сравнению с предыдущим месяцем и соответствующим месяцем прошлого года обусловлено окончанием сезона переработки сахарной свеклы и более низкой ее урожайностью в 2020 году", - поясняет Росстат.

Как сообщалось, в середине декабря прошлого года между поставщиками и ритейлерами были заключены соглашения, в соответствии с которыми оптовые цены на подсолнечное масло не должны превышать 95 рублей за литр, на сахар - 36 рублей за 1 кг, розничные - 110 и 46 рублей соответственно. Соглашения действуют до 1 апреля текущего года.

Росстат

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