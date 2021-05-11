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Депутат Горелкин призвал создать систему отслеживания в интернете "преступных намерений"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В России нужно создать систему отслеживания в интернете слов, указывающих на преступные намерения пользователей по фразам-триггерам, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он написал об этом в Telegram.

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"А потом с этой, уже отфильтрованной из сети информацией, смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы", - он считает, что такая система позволила бы предотвращать нападения на школы, подобные стрельбе в гимназии №175 в Казани.

Горелкин отметил, что перед нападением подозреваемый опубликовал в Telegram пост о своих намерениях и что так делали "большинство из масс-шутеров последних лет".

Коммерческие интернет-компании могут быстро и точно отслеживать намерения пользователей, судя по тому, как скоро они предлагают контекстную рекламу, реагируя на упоминания товаров или услуг в поиске и частной переписке, добавил он. Поэтому он делает вывод, что подобные системы могут отслеживать и преступные намерения, а будет ли такая программа разработана в государственном НИИ или частной компании, не так важно.

По версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев, в апреле отчисленный из колледжа и законно купивший огнестрельное оружие, пришел 11 мая в гимназию №175 и устроил там стрельбу. Погибли восемь человек, еще 21 пострадал, большинство погибших и раненых - школьники.

Галявиев задержан. Сообщалось, что у него было гладкоствольное ружье Hatsan escort PS. Источник "Интерфакса" уточнил, что такое же оружие было у Владислава Рослякова, напавшего на политехнический колледж в Керчи в 2018 году. В Керчи погиб 21 человек.

Президент Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову срочно подготовить новое положение о видах оружия, разрешенного населению, с учетом случившегося.

Стрельба в казанской школе

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Антон Горелкин Госдума Ильназ Галявиев Казань Татарстан

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