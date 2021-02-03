Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Проголосовать дистанционно через интернет на парламентских выборах 19 сентября можно будет в Москве и еще пяти регионах, объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что число таких регионов уже окончательно утверждено и менять его в 2021 году не будут.

Она подтвердила, что электронное голосование в Москве пройдет на платформе, разработанной при участие мэрии города. В остальных регионах избиратели будут голосовать на платформе на базе Госуслуг, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и "Ростелекомом". При этом порядок онлайн-голосования во всех регионах будет единым.

В ближайшее время ЦИК начнет собирать заявки от регионов, которые считают, что они готовы организовать электронное голосование.

Впервые электронное голосование через Госуслуги было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.

В Москве электронное голосование, эксперимент по которому был впервые проводили в трех районах на выборах в Мосгордуму в 2019 году, проходит через портал mos.ru, разработкой системы занимался Департамент информационных технологий.

В сентябре 2020 года Памфилова говорила "Интерфаксу", что ЦИК стремится распространить возможность голосовать дистанционно на все регионы. В конце декабря на заседании комиссии она сказала, что что эксперимент на думских выборах пройдет максимум в семи регионах страны.