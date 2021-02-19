ЦИК наметил на лето второе тестирование электронного голосования

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком планирует провести два тестирования системы электронного голосования на выборах, второе пройдет ближе к августу и именно в тех регионах, где его разрешат проводить на думских выборах, сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

Ранее говорилось, что систему дистанционного голосования опробуют в мае. Затем Булаев сказал телеканалу "Россия 24", что тестирований будет два.

19 февраля он объяснил, что второе тестирование должно подтвердить, что система и регионы полностью готовы к выборам 19 сентября.

3 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что в единый день голосования в сентябре электронное голосование на выборах в Госдуму планируется провести в шести регионах страны, в том числе в Москве. В столице его проведут на платформе, разработанной мэрией, а в остальных регионах - на платформе, созданной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом. После майского эксперимент будет принято решение, в каких именно регионах можно голосовать дистанционно. К тестированию регионы будут допускаться по заявкам.