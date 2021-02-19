Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 030+403 171

ЦИК наметил на лето второе тестирование электронного голосования

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком планирует провести два тестирования системы электронного голосования на выборах, второе пройдет ближе к августу и именно в тех регионах, где его разрешат проводить на думских выборах, сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

Ранее говорилось, что систему дистанционного голосования опробуют в мае. Затем Булаев сказал телеканалу "Россия 24", что тестирований будет два.

19 февраля он объяснил, что второе тестирование должно подтвердить, что система и регионы полностью готовы к выборам 19 сентября.

3 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что в единый день голосования в сентябре электронное голосование на выборах в Госдуму планируется провести в шести регионах страны, в том числе в Москве. В столице его проведут на платформе, разработанной мэрией, а в остальных регионах - на платформе, созданной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом. После майского эксперимент будет принято решение, в каких именно регионах можно голосовать дистанционно. К тестированию регионы будут допускаться по заявкам.

Центризбирком Николай Булаев Госдума Элла Памфилова Москва

Новости

Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Минюст РФ создаст еще один реестр иноагентов

Минюст РФ создаст еще один реестр иноагентов

Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

"СИБУР" нанял для инноваций экс-менеджеров Bayer, Ineos, Total и Pepsi

"АвтоВАЗ" получил годовой убыток в 196 млн евро

"АвтоВАЗ" получил годовой убыток в 196 млн евро

В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19

В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19
Пандемия коронавируса

"Ъ" узнал о сложностях с вакцинацией европейских дипломатов в Москве

Жильцы сгоревшего в Кирове дома пытались потушить огонь без пожарных

Жильцы сгоревшего в Кирове дома пытались потушить огонь без пожарных

Танк-робот на базе "Арматы" может быть создан в России

Танк-робот на базе "Арматы" может быть создан в России

Сотрудник Третьяковки уволен после министерской проверки

Сотрудник Третьяковки уволен после министерской проверки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');