Бывшего замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в мошенничестве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему заместителю директора "Росгвардии" Сергею Милейко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" в понедельник, что генералу Милейко вменяется часть 3 статьи 33, а также часть 4 статьи 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере).

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что речь идет о событиях 2017-2019 гг., связанных с закупкой обмундирования у поставщика по завышенным ценам.

Собеседник агентства уточнил, что в материалах уголовного дела имеется явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

Уголовное дело было возбуждено военными следователями в конце октября нынешнего года. Сам экс-заместитель главы "Росгвардии" был задержан, а затем отпущен под обязательство о явке, в начале ноября.

В свою очередь официальный представитель "Росгвардии" Валерий Грибакин сообщил ранее "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства "Росгвардии" контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Военный чиновник курировал в ведомстве вопросы обеспечения тыла войск.