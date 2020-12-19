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Источник заявил о скором завершении следствия по делу экс-замглавы Росгвардии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по делу бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко будет завершено в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Возможно, уже на следующей неделе отставному генералу будет объявлено о завершении предварительного следствия, и он приступит к ознакомлению с материалами дела", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после ознакомления с делом обвинительное заключение будет передано на утверждение в военную прокуратуру. "Планируется, что в течение ближайших 10-12 дней, то есть до конца месяца дело уйдет в суд", - сказал источник.

По его словам, бывшему замглавы Росгвардии предъявлено обвинение в окончательном виде. Ему инкриминируется организация мошенничества в особо крупном размере в период 2006-2012 годов.

"Речь идет об отчуждении, а затем продаже по заниженной почти в 20 раз цене нежилого помещения в доме для военнослужащих в подмосковной Балашихе. По мнению следствия, недвижимость была реализована по подложным документам подставным лицам за 980 тыс. рублей при ее рыночной стоимости 18 млн 650 тыс. рублей", - подчеркнул источник.

По его словам, в дальнейшем помещение было оборудовано под парикмахерскую, владелицей которой стала супруга генерала Милейко.

В минувшую пятницу Московский гарнизонный военный суд арестовал генерала Милейко на срок до 18 января, удовлетворив ходатайство следствия.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении отставного чиновника было возбуждено военными следователями в октябре нынешнего года. Он был задержан на двое суток, а затем отпущен под обязательство о явке.

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ранее "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Военный чиновник курировал в ведомстве вопросы обеспечения тыла войск.

Росгвардия Сергей Милейко

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