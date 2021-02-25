Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Суд оставил в СИЗО экс-схиигумена Сергия до конца весны

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в ряде преступлений, в том числе склонении к самоубийству, на три месяца.

Романов останется под стражей до 28 мая, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская в четверг.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Свою вину он не признает.

Как заявляли в Следственном комитете России, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству и в дальнейшем, "осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства".

Кроме того, согласно фабуле дела, Романов, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской Епархии Русской православной церкви, незаконно воспрепятствовав проведению религиозных обрядов.

Следствие также считает, что Романов совершил самоуправство, не дав провести инвентаризацию объектов недвижимости на территории монастыря в нарушение гражданского законодательства.

В 2020 году Романов был извержен из сана, а впоследствии отлучен от церкви. В июне со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

Взгляды и высказывания бывшего схиигумена получили в 2020 году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы нового коронавируса.

Николай Романов Басманный суд РПЦ Ирина Софинская СКР

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Петербурге могут сформировать коллективный COVID-иммунитет к августу

В Петербурге могут сформировать коллективный COVID-иммунитет к августу

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста главу "Альянса врачей"

Салливан останется послом США в России

Салливан останется послом США в России

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Пескову не известно мнение Путина о памятнике на Лубянке

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');