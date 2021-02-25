Суд оставил в СИЗО экс-схиигумена Сергия до конца весны

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в ряде преступлений, в том числе склонении к самоубийству, на три месяца.

Романов останется под стражей до 28 мая, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская в четверг.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Свою вину он не признает.

Как заявляли в Следственном комитете России, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству и в дальнейшем, "осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства".

Кроме того, согласно фабуле дела, Романов, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской Епархии Русской православной церкви, незаконно воспрепятствовав проведению религиозных обрядов.

Следствие также считает, что Романов совершил самоуправство, не дав провести инвентаризацию объектов недвижимости на территории монастыря в нарушение гражданского законодательства.

В 2020 году Романов был извержен из сана, а впоследствии отлучен от церкви. В июне со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

Взгляды и высказывания бывшего схиигумена получили в 2020 году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы нового коронавируса.