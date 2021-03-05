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Подозреваемого в тройном убийстве келейника ищут в скитах на Урале

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Келейника бывшего схиигумена Сергия - Силуана (Осипова), подозреваемого в причастности к тройному убийству, сейчас ищут в скитах Алапаевского района Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В ночь на 26 февраля силовики пришли с рейдом в Среднеуральском женском монастыре, который ранее контролировал схиигумен Сергий (Николай Романов). Из обители увели несколько мужчин, в кельях и других помещениях прошли обыски. Очевидцы говорили, что силовики искали отца Силуана. В областном СК объяснили, что разыскивают фигуранта дела об убийстве трех человек в 1999 году.

Источник "Интерфакс" затем рассказал, что Осипов на самом деле дважды поменявший документы Андрей Храмов, отбывший срок за разбой и кражу. По версии следствия, в 1999 году он с двумя подельниками ограбил и убил в Екатеринбурге трех рыночных торговцев. После ареста Сергия в декабре 2020 года Силуан стал фактическим лидером остающейся в Среднеуральском монастыре секты, добавил собеседник агентства.

Сергий был лишен сана и затем отлучен от церкви в 2020 году за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года и арестован по обвинению в самоуправстве, склонению к самоубийству и нарушении прав на свободу вероисповедания.

Сергий Романов Силуан Москва Екатеринбург Среднеуральский монастырь Всеволод Могучев Андрей Храмов

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