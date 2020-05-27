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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:18Заразились
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Запрещен в служении священник, проклявший тех, кто закрывает храмы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. Ему запретили носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать территорию скита без разрешения епископа, сообщила пресс-служба епархии.

Судьбу схиигумена решит епархиальный суд.

"Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", - напомнил схиигумену митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Его обращение прилагается к пресс-релизу.

В конце апреля Сергий Романов был лишен права проповедовать и делать публичные высказывания.

В апреле в интернете распространилась видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Также в конце апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность духовенства за несоблюдение мер по профилактике распространения инфекции. Он отметил, что в начале пандемии не все воспринимали вирус всерьез, и в результате в храмах и монастырях возникли очаги заражения. По решению патриарха, за нарушение предписаний, заражение и смерть человека, священнику грозит церковный суд.

Хроника коронавируса. Май.

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В Милане после ослабления карантина открылась Галерея современного искусства
Сергий Романов Екатеринбургская епархия митрополит Кирилл коронавирус

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