Дегтярев обсудил с Сечиным проблему обеспечения хабаровчан бензином

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края, они обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

В январе и феврале на АЗС Дальнего Востока были перебои с бензином, на заправки выстраивались очереди, автомобилисты в ажиотаже покупали топливо впрок, появились перекупщики и спекулянты, начался рост цен. Самой напряженной была ситуация в Хабаровском крае, где в этот период Хабаровский НПЗ (входит в холдинг "ННК" Эдуарда Худайнатова) был остановлен на модернизацию.

В феврале правительство Хабаровского края просило "Роснефть" ускорить поставки местным нефтетрейдерам бензина с Комсомольского НПЗ, который ранее был куплен на бирже.

"Роснефть" напомнила, что является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Хабаровском крае и обеспечивает "надежные и бесперебойные поставки потребителям".

"Мы работаем абсолютно прозрачно, задействуем биржевой механизм ценообразования. Все участники рынка имеют возможность свободно приобретать моторные топлива компании на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В январе и феврале 2021 года Комсомольский НПЗ в четыре раза превысил норматив по поставкам бензина на биржу" - заявил на встрече с Дегтяревым Сечин.

В Хабаровском крае у "Роснефти" работают Комсомольский НПЗ и розничная сеть "РН-Востокнефтепродукт". Из пресс-релиза следует, что "Роснефть" проводит масштабную модернизацию этого НПЗ, а также планирует модернизировать сеть АЗС в Хабаровском крае, в том числе, чтобы увеличить их пропускную способность.

Сечин и Дегтярев также обсудили двустороннее сотрудничество и "отметили значительный вклад "Роснефти" в социально-экономическое развитие региона".

Проектная мощность Комсомольского НПЗ составляет 8 млн тонн нефти в год. Летом прошлого года завод прекратил получать нефть, поступавшую по нефтепроводу "Роснефти" Оха - Комсомольск-на-Амуре, который из-за аварии в связи с изношенностью перестал прокачивать сырье. Вместе с тем, "Роснефть" планировала компенсировать поставки нефти на Комсомольский НПЗ "объемами из других маршрутов". В настоящее время основной объем нефти поставляется по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).