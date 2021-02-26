Памфилова сочла перенос даты выборов в Госдуму нецелесообразным

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Перенос выборов депутатов на более ранний срок технически невозможен и нецелесообразен, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Сегодня я сказала, что до 20 июня президент уже должен издать указ (о старте избирательной кампании). Кто готов к переносу? Я считаю, что речи об этом быть не может. Избирательный процесс будет запущен уже скоро. Это (перенос выборов - ИФ) технологически невозможно, нереально и нецелесообразно", - сказала Памфилова на встрече с политологами в пятницу.

Глава Центризбиркома сообщила, что комиссия примет окончательное решение о проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму в сентябре текущего года после их назначения президентом России Владимиром Путиным в июне. "После того, как в соответствии с указом президента будет объявлен старт избирательной кампании (это должно произойти с 31 мая по 20 июня и плюс пять на объявление), у нас есть еще 10 дней после объявления на то, чтобы определиться, в каком формате будет проходить единый день голосования", - сказала Памфилова.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что не исключен вариант досрочных выборов в Госдуму в начале лета, так как этот период был бы более благоприятным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что в Кремле нет разговоров о возможности переноса выборов в Госдуму. "Мне неизвестно о таких активных разговорах, я слышал высказывания Владимира Вольфовича (лидера ЛДПР Жириновского), но об активности разговоров ничего не известно. И в администрации президента таких разговоров не ведется", - сказал Песков журналистам.