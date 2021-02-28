РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Заявка на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" подана в России и ещё ряде стран, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Подана заявка на одобрения использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах "Спутника Лайт", - говорится в твиттере производителя вакцины.

В нем отмечается, что вакцина "придёт в мир в марте".

Предыдущие вакцины подавали на регистрацию после прохождения первых двух фаз испытаний.

Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований "Спутника Лайт" 17 февраля.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V".

В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%. В той же публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%.