Итоги второй фазы испытаний "Спутника Лайт" пройдут экспертную оценку

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник Лайт" прошла вторую фазу клинических исследований, результаты которой изучают эксперты, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам в Новосибирске в пятницу.

"По "Спутнику" завершена вторая стадия клинических исследований, и сейчас они (результаты - ИФ) отправлены на экспертную оценку", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах регистрации "Спутника Лайт".

Он также напомнил, что эксперты Минздрава России завершили оценку вакцины COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, для применения пожилыми людьми.

Он отметил, что есть также новые российские разработки по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. "Поверьте, научные организации РФ работают очень активно и очень быстро в этот сложный для мира период", - сказал Мурашко.

28 февраля РФПИ сообщал, что подал заявку на регистрацию "Спутника Лайт" в России и еще ряде стран. 27 февраля стало известно, что в Москве начали прививать добровольцев этой вакциной.

17 февраля Центр имени Гамалеи запустил третью фазу клинических исследований "Спутника Лайт".

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V".