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Власти Ялты пообещали горожанам круглосуточную подачу воды 7 и 8 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вода будет подаваться круглосуточно в воскресенье и ближайший понедельник в Ялте, где два с половиной месяца назад ввели графики из-за засухи в Крыму.

"Седьмого и восьмого марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных", - написала глава администрации курортного города Янина Павленко на своей странице в фейсбуке в субботу.

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Круглосуточную подачу воды на праздники, с 6 по 9 марта, пообещали ранее жителям Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - по шесть часов в сутки.

Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно).

Курорт Алушта и поселки вблизи с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство России разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Крым Ялта

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