Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

В суд подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом

В суд подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге художница-акционистка Дарья Апахончич подала в Ленинский суд иск к Минюсту и потребовала признать незаконным ее внесение в реестр СМИ-иноагентов, сообщил "Интерфаксу" глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, это первый подобный иск.

Интересы Апахончич представляет адвокат Александр Передрук. Она потребовала признать незаконным бездействие Минюста, не направившего ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения и само распоряжение, добавил Чиков.

По его словам, Апахончич настаивает, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".

Заявительница считает, что "вмешательство в ее права обусловлено политической мотивацией".

Закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, которые занимаются политикой и получают зарубежное финансирование, был принят в России в декабре 2020 года. 28 декабря Минюст признал СМИ-иноагентами первых пять человек, в том числе Апахончич.

Дарья Апахончич Петербург Ленинский суд Минюст иноагенты Агора Павел Чиков Александр Передрук

Новости по теме

Новости

Всероссийская перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче России акций БСК

В Lufthansa опровергли планы организовать "прививочные" рейсы в Москву

В Lufthansa опровергли планы организовать "прививочные" рейсы в Москву

Волож продаст до 29 180 акций "Яндекса" класса A

СК выяснит обстоятельства смерти экс-участницы группы Little Big

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

В РФ намерены упростить получение выплат, пособий и компенсаций

В РФ намерены упростить получение выплат, пособий и компенсаций

Кремль счел неверными данные о падении доходов россиян больше среднего по миру

Кремль счел неверными данные о падении доходов россиян больше среднего по миру

Петербург и Москва оказались в середине топ-100 городов мира по качеству жизни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');