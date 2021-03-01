В суд подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге художница-акционистка Дарья Апахончич подала в Ленинский суд иск к Минюсту и потребовала признать незаконным ее внесение в реестр СМИ-иноагентов, сообщил "Интерфаксу" глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, это первый подобный иск.

Интересы Апахончич представляет адвокат Александр Передрук. Она потребовала признать незаконным бездействие Минюста, не направившего ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения и само распоряжение, добавил Чиков.

По его словам, Апахончич настаивает, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".

Заявительница считает, что "вмешательство в ее права обусловлено политической мотивацией".

Закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, которые занимаются политикой и получают зарубежное финансирование, был принят в России в декабре 2020 года. 28 декабря Минюст признал СМИ-иноагентами первых пять человек, в том числе Апахончич.