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В январе будут составлены 18 протоколов на СМИ-иноагентов за нарушения

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в январе выпишет 18 протоколов в отношении проектов корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также гендиректора созданного ею в России юридического лица, которым является руководитель "Русской службы Радио Свобода" Андрей Шарый.

29 декабря пресс-служба ведомства сообщила, что представители СМИ, внесенных Минюстом в список иноагентов, приглашены в Роскомнадзор для составления протоколов об административном правонарушении за отказ маркировать свои материалы. При этом эти СМИ служба не назвала.

"Первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ (за отсутствие маркировки на их сайтах), находящихся под управлением одного юридического лица. Протоколы будут составляться в течение января", - уточнили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре. Это будут протоколы в отношении юридического лица (9 протоколов по каждому нарушению), и в отношении должностного лица - генерального директора юридического лица (также 9 протоколов по каждому нарушению).

Затем эти протоколы передадут в мировой суд.

Корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" получила уведомления от Роскомнадзора (РКН) о составлении протоколов об административной ответственности за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, сообщил "Интерфаксу" директор "Русской службы Радио Свобода" Андрей Шарый. "Позиция корпорации относительно законодательства по "иностранным агентам" излагалась неоднократно, мне нечего добавить", - отметил он. Он не уточнил, каких конкретно проектов "РСЕ/РС" касаются уведомления РКН.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Шарый является генеральным директором ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", зарегистрированного в начале этого года в России.

Протоколы будут составлены по ст. 19.34.1 КоАП, которой предусмотрены штрафы для должностных лиц до 50 000 рублей, для юрлиц - до 500 000 рублей. Если суд согласится с Роскомнадзором, общая сумма штрафов может достигнуть 4,95 млн рублей.

Как ранее напомнили в РКН, в соответствии с его приказом от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта такой надписи должен быть в два раза больше основного текста новости.

В реестр СМИ-иноагентов включены 10 медиа: "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и восемь ее проектов: "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время", а также ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". 21 декабря в реестр Минюста также было включено чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT".

28 декабря в тот же самый реестр СМИ попали: ветеран российской правозащиты, глава движения "За права человека" Лев Пономарев, журналистка проекта "Север.Реалии" Людмила Савицкая, журналист издания "7x7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и петербургская художница, активистка арт-группы "Родина" Дарья Апахончич.

Роскомнадзор Радио Свобода Андрей Шарый Минюст

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