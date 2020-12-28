Лев Пономарев предложил иноагентам объединиться

Правозащитник Лев Пономарев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правозащитник Лев Пономарев, которого Минюст включил в список СМИ-иностранных агентов вместе с еще четырьмя гражданами, предложит всем участникам перечня объединиться.

"Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-иноагентов. Первое, что приходит в голову - защищать свои права коллективно", - сказал он "Интерфаксу".

Новую организацию он предложит назвать "Иноагенты - за права человека".

Пономарев недоумевает, что ему теперь нужно делать, поскольку все-таки он правозащитник и не относится к СМИ: "Мне не понятно, надо с юристами поговорить. Наверно, теперь и когда на улицу буду выходить, надо плакат на себя вешать, проконсультируюсь, что там написать".

"Думаю, есть другие блогеры, которые намного активнее комментируют ситуацию в стране. Я не получаю зарплату как журналист, иногда пишу на "Эхе Москвы" бесплатно. Видимо, должен буду получить статус индивидуального предпринимателя, если нужно новое юрлицо открывать - хотя в бизнесе никогда не был", - сказал он.

Кроме Пономарева, СМИ-иноагентами были признаны акционист Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Сергей Маркелов, журналист "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" Людмила Савицкая.

Лев Пономарев руководил одной из старейших правозащитных организаций в России - движением "За права человека". Она дважды признавалась иностранным агентом, а в ноябре 2019 года Верховный суд России ее ликвидировал по требованию Минюста за нарушения в документах.

В перечне СМИ-иноагентов на сайте Минюста, помимо названных пяти человек, 12 СМИ - это "Голос Америки", "Радио Свобода" и связанные со "Свободой" проекты.

Президент Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, по которому иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.