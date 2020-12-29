Песков назвал преждевременными попытки оценить статус СМИ-иноагента для физлиц

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что еще рано оценивать практику включения физических лиц в перечень СМИ-иноагентов и рано говорить о каких-либо рисках, пока идет накопление правоприменительной практики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Минюст принял решение в соответствии с измененным законом, - отметил он. - Практика правоприменения будет анализироваться, но часто возникают ситуации, когда представители СМИ и общественности высказывают опасения по поводу различных законов, а потом оказывается, что эти опасения беспочвенны".

28 декабря Минюст впервые включил в список СМИ-иногентов пять граждан - правозащитника Льва Пономарева, акционистку Дарью Апахончич и журналистов Людмилу Савицкую, Дениса Камалягина и Сергея Маркелова. Ведомство не уточнило, кто это, чем они занимаются и почему они признаны СМИ-иноагентами.

Пономарев, лидер старейшего правозащитного движения "За права человека" (ликвидировано 1 ноября Верховным судом России) и фонда "В защиту прав заключенных", член совета Московской Хельсинкской группы (МХГ) - в последние годы неоднократно задерживался правоохранительными органами на различных массовых акциях, получал административный арест и штрафы. Комментируя свой новый статус, он отметил, что не является журналистом.

Дарья Апахончич - петербургская художница, активистка арт-группы "Родина". В августе этого года была оштрафована за акцию в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой и за акцию в защиту сестер Хачатурян.

Людмила Савицкая - журналистка из Пскова. В апреле этого года вызывалась в полицию на допрос в качестве свидетеля по административному делу о злоупотреблении свободой массовой информации после публикации на сайте "Северо-Запад. МБХ.Медиа" ее статьи о распространении коронавируса в регионе.

Главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин летом этого года был привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и нарушение порядка проведения митинга после пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвинявшейся в оправдании терроризма.

Закон о статусе СМИ-иноагента для физических лиц, публикующихся в СМИ-иноагентах, был принят в декабре 2019 года.

В декабре 2020 года депутаты и сенаторы уточнили, какие еще физлица могут быть признаны иностранными агентами.