Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

Песков назвал преждевременными попытки оценить статус СМИ-иноагента для физлиц

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что еще рано оценивать практику включения физических лиц в перечень СМИ-иноагентов и рано говорить о каких-либо рисках, пока идет накопление правоприменительной практики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Минюст принял решение в соответствии с измененным законом, - отметил он. - Практика правоприменения будет анализироваться, но часто возникают ситуации, когда представители СМИ и общественности высказывают опасения по поводу различных законов, а потом оказывается, что эти опасения беспочвенны".

28 декабря Минюст впервые включил в список СМИ-иногентов пять граждан - правозащитника Льва Пономарева, акционистку Дарью Апахончич и журналистов Людмилу Савицкую, Дениса Камалягина и Сергея Маркелова. Ведомство не уточнило, кто это, чем они занимаются и почему они признаны СМИ-иноагентами.

Пономарев, лидер старейшего правозащитного движения "За права человека" (ликвидировано 1 ноября Верховным судом России) и фонда "В защиту прав заключенных", член совета Московской Хельсинкской группы (МХГ) - в последние годы неоднократно задерживался правоохранительными органами на различных массовых акциях, получал административный арест и штрафы. Комментируя свой новый статус, он отметил, что не является журналистом.

Дарья Апахончич - петербургская художница, активистка арт-группы "Родина". В августе этого года была оштрафована за акцию в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой и за акцию в защиту сестер Хачатурян.

Людмила Савицкая - журналистка из Пскова. В апреле этого года вызывалась в полицию на допрос в качестве свидетеля по административному делу о злоупотреблении свободой массовой информации после публикации на сайте "Северо-Запад. МБХ.Медиа" ее статьи о распространении коронавируса в регионе.

Главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин летом этого года был привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и нарушение порядка проведения митинга после пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвинявшейся в оправдании терроризма.

Закон о статусе СМИ-иноагента для физических лиц, публикующихся в СМИ-иноагентах, был принят в декабре 2019 года.

В декабре 2020 года депутаты и сенаторы уточнили, какие еще физлица могут быть признаны иностранными агентами.

Минюст Дмитрий Песков иноагенты Лев Пономарев Денис Камалягин Людмила Савицкая

Новости по теме

Новости

Корвет "Гремящий" передали Тихоокеанскому флоту

Кремль заявил, что угроза реального срока не мешает Навальному вернуться в РФ

Кремль заявил, что угроза реального срока не мешает Навальному вернуться в РФ

"Роскосмос" в 2020 году выполнил вдвое меньше пусков, чем планировал

"Роскосмос" в 2020 году выполнил вдвое меньше пусков, чем планировал
Пандемия коронавируса

В Москву доставили первую партию "Спутника V" южнокорейского производства

В Москву доставили первую партию "Спутника V" южнокорейского производства
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж
Пандемия коронавируса

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Очевидцы рассказали о вооруженных оперативниках в Среднеуральском монастыре

ФСБ в сотрудничестве с США перекрыла поставки кокаина из Южной Америки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');