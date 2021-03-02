Мэра Томска Кляйна после операции перевели под домашний арест в больнице

Пускать к нему будут только врачей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Советский суд Томска сообщил, что изменил мэру города Ивану Кляйну меру пресечения с ареста на домашний арест. Отбывать его чиновник будет в медицинском учреждении.

"Данная мера пресечения назначена на срок до шести месяцев, но после выписки из медучреждения она может быть изменена. Доступ родственников к нему запрещен, но доступ медработников разрешен", - сказал сотрудник пресс-службы суда.

11 января Кировский районный суд продлил арест мэра до 13 марта.

Кляйна задержали в середине ноября, и с тех пор он был под арестом. Ему вменяют два эпизода превышения должностных полномочий, в том числе незаконную продажу дочери муниципальной земли, а также незаконное предпринимательство - управление принадлежащим ему "Томским пивом".

Защита мэра говорила, что ему показана операция в связи с онкозаболеванием. 4 февраля стало известно, что его перевели из СИЗО в местный НИИ онкологии, а 25 февраля адвокат Марина Вихлянцева сказала, что Кляйна прооперировали.