Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:38Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 553 181+443 431

Арестованного мэра Томска прооперировали в НИИ онкологии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В томском НИИ онкологии сделали операцию арестованному мэру города Ивану Кляйну, сообщила его адвокат Марина Вихлянцева. Сообщить о его состоянии после операции она обещала позднее, "когда все выйдут из операционной".

Кляйн был арестован 14 ноября 2020 года. 4 февраля стало известно, что его перевели из СИЗО в онкобольницу.

В отношении мэра были возбуждены три уголовных дела - два о превышении полномочий и одно о незаконном предпринимательстве. Сейчас они объединены в одно производство.

Незаконное предпринимательство связывают с компанией "Томское пиво", основным акционером которого является Кляйн. Его обвинили в незаконном управлении этим предприятием.

Кроме того, следствие считает, что чиновник в 2016 году инициировал внесение в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о том, что вокруг земли "Томского пива" есть 300-метровая санитарно-защитная зона. Наличие этих данных в системе помешало местному предпринимателю построить рядом с этим участком многоквартирные дома. В связи с этим мэру вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

Еще один эпизод злоупотребления следствие связывает с тем, что дочь Кляйна якобы незаконно купила мунципальную землю.

11 января Кировский районный суд продлил арест мэра до 13 марта.

Иван Кляйн Томск СКР Марина Вихлянцева НИИ онкологии

Новости по теме

Новости

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену

Что произошло за день: среда, 24 февраля

"Норникель" приостановил работу двух ключевых рудников

"Норникель" приостановил работу двух ключевых рудников

Против шамана Габышева возбудили дело о применении к полицейскому насилия

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');