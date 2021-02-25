Арестованного мэра Томска прооперировали в НИИ онкологии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В томском НИИ онкологии сделали операцию арестованному мэру города Ивану Кляйну, сообщила его адвокат Марина Вихлянцева. Сообщить о его состоянии после операции она обещала позднее, "когда все выйдут из операционной".

Кляйн был арестован 14 ноября 2020 года. 4 февраля стало известно, что его перевели из СИЗО в онкобольницу.

В отношении мэра были возбуждены три уголовных дела - два о превышении полномочий и одно о незаконном предпринимательстве. Сейчас они объединены в одно производство.

Незаконное предпринимательство связывают с компанией "Томское пиво", основным акционером которого является Кляйн. Его обвинили в незаконном управлении этим предприятием.

Кроме того, следствие считает, что чиновник в 2016 году инициировал внесение в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о том, что вокруг земли "Томского пива" есть 300-метровая санитарно-защитная зона. Наличие этих данных в системе помешало местному предпринимателю построить рядом с этим участком многоквартирные дома. В связи с этим мэру вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

Еще один эпизод злоупотребления следствие связывает с тем, что дочь Кляйна якобы незаконно купила мунципальную землю.

11 января Кировский районный суд продлил арест мэра до 13 марта.