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Защита попросила о приостановке дела из-за нездоровья арестованного мэра Томска

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Защита главы Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий, просит СКР и прокуратуру приостановить производство по уголовному делу из-за состояния его здоровья, сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат Марина Вихлянцева.

"Считаем, что жизнь и здоровье нашего подзащитного подвергаются риску ради ускорения процессуальных сроков. В связи с этим мы обратились к руководству Следственного комитета и прокуратуры с просьбой дать оценку законности таких действий сотрудников СКР и проявить гуманизм, приостановив производство по делу в связи с состоянием здоровья Ивана Григорьевича", - сказала Вихлянцева.

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По ее словам, сейчас такая процессуальная возможность имеется, так как Кляйн не может участвовать в рассмотрении дела из-за болезни - у него, по данным Томского НИИ онкологии, выявлено новообразование, и ему требуется операция.

Как сообщалось, 14 ноября 2020 года Кировский районный суд арестовал Кляйна. 18 ноября суд временно отстранил его от должности. В декабре стало известно о возбуждении против него второго делоа о превышении полномочий - чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери. Виновным мэр себя не признает.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного.

18 января стало известно о третьем уголовном деле, в рамках которого Кляйна обвиняют в незаконном управлении "Томским пивом".

2 февраля адвокаты мэра сообщили, что Томский НИИ онкологии планировал прооперировать Кляйна, но ФСИН не везет его в медучреждение. В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что решение о операции принимают "коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник".

В тот же день стало известно, что следствие по делу завершено, Кляйну предстоит ознакомление с материалами дела.

Томск Иван Кляйн

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