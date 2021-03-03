Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 749 889+307 243

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"
Режиссер Никита Михалков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU – Авторская передача актера и режиссера Никиты Михалкова "БесогонТВ", которая с мая 2020 года не выходила в эфир на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), вновь выйдет в эфире 6 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.

"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию-24". Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших Бесогонов на YouTube, смогут посмотреть их на "России-24", - сказал Михалков, слова которого привели в пресс-службе.

При этом режиссер отметил, что "его возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения", а также что он "очень рад тому, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами".

Новый выпуск программы "БесогонТВ" получил название "Вот оно всё и вылезло".

В РоссииВ Кремле прокомментировали интервью Михалкова на YouTube-канале "вДудь"Читать подробнее

Согласно анонсу, в новом выпуске Михалков предлагает поговорить о том, "что кроется за патриотизмом тех, кто призывал выходить "на баррикады"? Как формируется "правдивая реальность" на основе глобальной лжи? И кого на самом деле в России можно называть сегодня "элитой"?". Также режиссер обсудит реакцию на предыдущий выпуск программы, в котором он говорил о митингах.

Билл Гейтс и коронавирус для чипирования людей

2 мая 2020 года телеканал "Россия-24" (ВГТРК) снял повтор выпуска программы "У кого в кармане государство?" с эфира. Режиссер в выпуске рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Решение канала Михалков тогда назвал цензурой.

Позднее Генпрокуратура России признала недостоверными видеоролики о создании коронавируса как биооружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. "БесогонТВ" Генпрокуратура тогда не упомянула.

После в пресс-службе Михалкова сообщили, что новые выпуски авторской программы будут выходить только на YouTube-канале программы.

Никита Михалков БесогонТВ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом нового дела о взятках

Красноярские школьники отравились уже после выявления нарушений у поставщика овощей

Пандемия коронавируса

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Соцсети удалили более 450 материалов с призывами подростков к суициду

Что произошло за день: вторник, 2 марта

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в РФ контента

Под санкции ЕС попали главы СКР, Росгвардии и Генпрокуратуры

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');