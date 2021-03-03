Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

Режиссер Никита Михалков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU – Авторская передача актера и режиссера Никиты Михалкова "БесогонТВ", которая с мая 2020 года не выходила в эфир на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), вновь выйдет в эфире 6 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.

"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию-24". Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших Бесогонов на YouTube, смогут посмотреть их на "России-24", - сказал Михалков, слова которого привели в пресс-службе.

При этом режиссер отметил, что "его возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения", а также что он "очень рад тому, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами".

Новый выпуск программы "БесогонТВ" получил название "Вот оно всё и вылезло".

Согласно анонсу, в новом выпуске Михалков предлагает поговорить о том, "что кроется за патриотизмом тех, кто призывал выходить "на баррикады"? Как формируется "правдивая реальность" на основе глобальной лжи? И кого на самом деле в России можно называть сегодня "элитой"?". Также режиссер обсудит реакцию на предыдущий выпуск программы, в котором он говорил о митингах.

Билл Гейтс и коронавирус для чипирования людей

2 мая 2020 года телеканал "Россия-24" (ВГТРК) снял повтор выпуска программы "У кого в кармане государство?" с эфира. Режиссер в выпуске рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Решение канала Михалков тогда назвал цензурой.

Позднее Генпрокуратура России признала недостоверными видеоролики о создании коронавируса как биооружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. "БесогонТВ" Генпрокуратура тогда не упомянула.

После в пресс-службе Михалкова сообщили, что новые выпуски авторской программы будут выходить только на YouTube-канале программы.