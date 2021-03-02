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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
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Эпидемиолог заявил, что в России еще не было второй волны COVID

Она может начаться, если вирус значительно мутирует, пояснил Александр Горелов из НИИ Роспотребнадзора

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Россия пока не прошла первую волну коронавируса, до нулевых значений заболеваемость еще не упала, считает замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Начнем с того, что мы еще первую волну не пережили. Это классика жанра: ноль-подъем-ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта (2020 года), был первый пациент, по сути, до этого мы были в нуле", - сказал Горелов в эфире ток-шоу "ДокТок" на Первом канале во вторник.

"По сути, мы живем еще в первой волне. И по классике жанра, если вирус мутирует, значительно мутирует, то, догнав по масштабам распространение, у нас начнется с вами вторая волна", - добавил он.

Горелов пояснил, что Россия переживала "так называемый осенний и весенний подъем, а сейчас (идет) стабилизация и снижение инфекционного процесса".

Отвечая на вопрос о вакцинации, замдиректора ЦНИИЭ сказал, что делать прививку от коронавируса нужно всем, "независимо от исходного статуса, болел ты или не болел".

"У 18% пациентов, которые перенесли бессимптомную форму инфекции или малосимптомную, ПЦР был положительный, антитела не вырабатываются вовсе. Поэтому логичным является вакцинация. (...) Хотелось бы, чтобы (весной было) больше лиц, которые не встретились с COVID, вакцинировались", - добавил Горелов.

Он уточнил, что "в настоящий момент масштабы производства позволяют нам говорить о том, что могут вакцинироваться как лица, которые перенесли COVID-19, и кто не встречались с COVID".

Хроника 09 января 2020 года – 02 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

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