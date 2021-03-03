ОАЭ первым из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты вскоре могут стать первой страной, достигшей коллективного иммунитета от COVID-19, поскольку вакцинацию от коронавируса там прошло большинство населения, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на экспертов в сфере здравоохранения.

"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета", - сказал Фуад ар-Рахаль, специалист по неотложной медицинской помощи в международной больнице Bareen.

По данным научного онлайн-издания Our World in Data, ОАЭ занимают вторую строчку после Израиля по темпам вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, к настоящему времени более 60% жителей ОАЭ получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в свою очередь написало в твиттере, что "по состоянию на сегодняшний день ОАЭ смогли предоставить более 6и млн доз" препарата от коронавируса. Таким образом, по данным управления, вакцину смогли получить свыше 3,6 млн человек.

По мнению экспертов, ОАЭ также своевременно приняла все меры по борьбе с пандемией. "Когда вакцины от COVID-19 прошли клинические испытания и были одобрены для использования, ОАЭ были одной из нескольких стран, которые запустили национальную вакцинационную программу", - пояснил аль-Рахаль.

На данный момент в ОАЭ доступны четыре вакцины от коронавируса - российский препарат "Спутник V", вакцины китайской компании Sinopharm, американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech, а также англо-шведской компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом.