Учащийся на березе студент войдет в общественный совет при омском Минпроме

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Студенту из села Станкевичи Алексею Дудоладову, который пожаловался, что из дома может учиться дистанционно, только сидя на березе, где есть интернет, предложили войти в общественный совет при Минпроме Омской области, сообщили в пресс-службе министерства.

По словам сотрудника пресс-службы, Дудоладов положительно отнесся к этому предложению. Предполагается, что студент будет контролировать, как в регионе осуществляется программа по устранению цифрового неравенства в деревнях, и докладывать об этом напрямую губернатору Александру Буркову.

20 ноября Бурков принял Дудоладова и, по сведениям регионального издания NGS55, сделал ему это предложение.

11 ноября студент института водного транспорта выложил в сети видеоролик, в котором рассказал, что для занятий в Zoom ему приходится залезать на березу на высоту около восьми метров, поскольку в селе на земле нет связи с интернетом. Он отметил, что зимой учиться на дереве довольно сложно.

Его ролик широко распространился в СМИ. Правительство Омской области пообещало помочь Дудоладову наладить связь и подготовить для него индивидуальную программу обучения. Ситуацию комментировали глава Минцифры Максут Шадаев и министр образования Валерий Фальков.

Губернатор Бурков 18 ноября встретился с операторами связи, чтобы обсудить с ними пути решения проблемы доступности интернета для удаленных населенных пунктов на территории Омской области.