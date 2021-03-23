Суд впервые приостановил решение о признании физлица СМИ-иноагентом

Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Псковский городской суд по ходатайству журналистки изданий "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" Людмилы Савицкой приостановил действие решения Минюста о ее включении в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщил "Интерфаксу" руководитель правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков.

По его словам, журналистка и ее адвокат Татьяна Мартынова попросили суд принять меры предварительной защиты. Они просили "приостановить действие" распоряжения Минюста до того момента, пока не вступит в силу решение суда по ее иску о признании решения чиновников незаконным, объяснил Чиков. Теперь, по его словам, до вступления в силу решения суда Савицкая может не исполнять обязанности по маркировке своих постов как иноагент.

Решение Псковского городского суда "должно быть приведено в исполнение немедленно", сказал Чиков и подчеркнул, что это первое подобное решение в судебной практике.

Савицкая попала в число пяти человек, которых в конце декабря 2020 года впервые признали СМИ-иноагентами. Кроме нее, в списке были журналисты, акционистка Дарья Апахончич и правозащитник Лев Пономарев.

Савицкая в марте 2021 года оспорила это решение Минюста в суде.